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В результате нападения в ТЦ Краснодара пострадали пять человек

Пять посетителей торгового центра в Краснодаре получили ножевые ранения в результате нападения 19-летнего местного жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По его данным, все пятеро пострадавших доставлены в краевые и городские стационары. Медики оценивают их состояние как средней тяжести, им оказывается необходимая помощь.

В ходе нападения погибла женщина. Вениамин Кондратьев выразил соболезнования ее родным.

Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Наталья Решетняк

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