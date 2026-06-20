В результате нападения в ТЦ Краснодара пострадали пять человек
Пять посетителей торгового центра в Краснодаре получили ножевые ранения в результате нападения 19-летнего местного жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По его данным, все пятеро пострадавших доставлены в краевые и городские стационары. Медики оценивают их состояние как средней тяжести, им оказывается необходимая помощь.
В ходе нападения погибла женщина. Вениамин Кондратьев выразил соболезнования ее родным.
Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства случившегося.