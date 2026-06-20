При нападении на ТЦ в Краснодаре пострадала беременная женщина

В Краснодаре жертвой нападения на посетителей торгового центра стала беременная женщина. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По уточненным данным, у пострадавшей диагностирована острая стрессовая реакция.

В правоохранительных органах агентству уточнили, что всем пострадавшим — от 27 до 65 лет, несовершеннолетних среди раненых нет.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента медицинская помощь потребовалась пятерым гражданам — четырем женщинам (27, 38, 64 и 65 лет) и 55-летнему охраннику торгового комплекса.

Наталья Решетняк