МВД раскрыло подробности нападения с ножом в краснодарском ТРЦ

В МВД России раскрыли новые обстоятельства вооруженного нападения в ТЦ West Mall в Краснодаре, в ходе которого погибла одна из посетительниц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД России Фото: МВД России

Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, сигнал о неадекватном поведении молодого человека поступил в полицию около 14:00. Сообщалось, что злоумышленник нанес ножевые ранения нескольким людям, включая сотрудника охраны ТРЦ. Также он бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. Предварительно, пострадавших нет, сработала пожарная сигнализация.

Одна из пострадавших женщин скончалась в карете скорой помощи по пути в больницу.

Задержанным оказался местный житель 2007 года рождения. «Задержал злоумышленника смелый и неравнодушный очевидец. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Сейчас там работает следственно-оперативная группа»,— написала госпожа Волк в «Максе».

Наталья Решетняк