Появилось видео допроса напавшего на ТЦ в Краснодаре

МВД опубликовало кадры допроса 19-летнего подозреваемого в нападении на посетителей торгового центра West Mall в Краснодаре. На видеозаписи молодой человек в черной одежде с длинными волосами дает первые показания .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД России Фото: МВД России

По словам задержанного, он не употреблял наркотики и алкоголь, а курить начал лишь недавно.

Известно, что подозреваемый воспитывался в многодетной неполной семье — его отец умер. У молодого человека есть брат и две сестры. До задержания он работал в небольшом строительном магазине.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых нападавший уже после задержания произносит фразу о том, что ему «надоело жить». Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Напомним, днем 20 июня злоумышленник ворвался в ТЦ West Mall в Краснодаре, где напал на посетителей и взорвал самодельное пиротехническое устройство. В результате погибла женщина, еще несколько человек, включая охранника, получили серьезные ранения.

Наталья Решетняк