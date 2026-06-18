Главные новости за 18 июня. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области в результате атаки беспилотников в городе Гуково один человек погиб, есть раненые. По данным губернатора Юрия Слюсаря, двух пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Министерство транспорта Ростовской области заключило с компанией «Т-Транс» три контракта на сумму 3,2 миллиарда руб. Подрядчик обязуется обслуживать 5,2 млн км региональных дорог, включая ремонт полотна, очистку от снега и мусора, озеленение и выполнение иных работ по содержанию транспортной сети. В 2021 и 2022 годах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозревала «Т-Транс» и несколько других дорожных компаний в картельном сговоре ради получения госконтрактов.

Граждане Украины Александр Кручиненко, Николай Семенюк и Сергей Семенюк признали вину по делу об убийстве двух человек в Херсонской области и покушении на главу региона Владимира Сальдо.

По данным донских властей, дефицита топлива в Ростовской области нет и не ожидается. Для удовлетворения спроса на автозаправочных станциях вертикально интегрированными нефтяными компаниями создан достаточный запас.

Ростовская область оказалась в числе регионов с наихудшим качеством морской воды. Показатель микробиологического загрязнения морской воды в регионе составил 75,7%, что выше среднего показателя по России.

На Дону ужесточены нормы жилой застройки, отменив ранее предоставленный строительному сектору пятилетний переходный период. Теперь, согласно новому постановлению регионального министерства строительства, застройщики обязаны предусматривать не менее 1,4 машино-мест на каждые 100 кв. м общей площади в новых жилых комплексах.

Футбольный клуб «Ростов» в своем telegram-канале опубликовал сообщение о трансфере нападающего Тимура Сулейманова во французский ПСЖ. Позже пост был удален. Пресс-служба команды пояснила, что он носил шуточный характер.