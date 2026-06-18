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Азовское море вошло в число самых загрязненных по микробиологии

Ростовская область оказалась в числе регионов с наихудшим качеством морской воды. Судя по докладу Роспотребнадзора за 2025 год о санитарно-эпидемиологической ситуации, показатель микробиологического загрязнения морской воды в регионе составил 75,7%. Это выше среднего показателя по РФ.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Анализ проб морской воды на наличие паразитов не выявил отклонений от нормы. В частности, Ростовская область не фигурировала в списке регионов с превышением данного показателя.

При этом в пробах воды из донских водоемов первой и второй категории были обнаружены бактерии, вызывающие кишечные инфекции.

Наталья Белоштейн

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