Фигуранты дела о покушении на главу Херсонской области признали вину

Граждане Украины Александр Кручиненко, Николай Семенюк и Сергей Семенюк признали вину по делу об убийстве двух человек в Херсонской области и покушении на главу региона Владимира Сальдо. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

По версии следствия, в апреле 2025 года фигуранты дела расстреляли общественного деятеля Валерия Кулешова, который поддерживал пророссийскую администрацию и действия ВС РФ на территории Украины.

Кроме того, подсудимые подорвали летом 2025 года в Херсоне автомобиль с начальником департамента молодежной политики, семьи и спорта ВГА Херсонской области Дмитрием Савлученко, в результате чего тот погиб.

Также следствие считает, что в июне 2022 года подозреваемые пытались подорвать Владимира Сальдо, заложив замаскированную бомбу рядом с одним из мест, где он периодически бывал. Срабатывание устройства произошло преждевременно, и план не был доведен преступниками до конца по независящим от них обстоятельствам.

В зависимости от ролей подсудимых обвиняют в участии в террористическом сообществе, в совершении акта международного терроризма, в покушении на совершение такого акта, в незаконной перевозке оружия и взрывных устройств, в изготовлении взрывного устройства (ч. 2 ст. 205.4; ч. 3 ст. 361; ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 361; ч. 4 ст. 222; ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).

Александр Кручиненко, Николай Семенюк и Сергей Семенюк признали фактические обстоятельства дела, однако выразили несогласие с юридической квалификацией из деяний. Они убеждены, что ни одно из совершенных преступлений не является актом международного терроризма.

Мария Иванова