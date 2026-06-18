В Ростовской области не ожидают дефицита топлива

Дефицита топлива в Ростовской области нет и не ожидается. Для удовлетворения спроса на автозаправочных станциях вертикально интегрированными нефтяными компаниями создан достаточный запас. Об этом в ответ на запрос «Ъ-Ростов» сообщил заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области, начальник управления предприятий топливно-энергетического комплекса Владимир Клименко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Вместе с тем, на небольших частных заправках могут возникать трудности с наличием топлива из-за снижения предложения на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и сложностью логистики в связи с сезонной загруженностью инфраструктуры ОАО «РЖД», добавил господин Клименко.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», власти региона опровергли информацию о введении официальных квот на реализацию автомобильного топлива после жалоб жителей на ограничения в 15 литров на одного покупателя.

Представители донской администрации подтвердили отсутствие каких-либо распоряжений по ограничению торговли нефтепродуктами. Чиновники пояснили, что подобные меры могут являться самостоятельным решением собственников топливных комплексов.

Наталья Белоштейн