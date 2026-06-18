На Дону девелоперов обязали строить 1,4 парковки на каждые 100 метров жилья

В Ростовской области ужесточены нормы жилой застройки, отменив ранее предоставленный строительному сектору пятилетний переходный период. Теперь, согласно новому постановлению регионального министерства строительства, застройщики обязаны предусматривать не менее 1,4 машино-мест на каждые 100 кв. м общей площади в новых жилых комплексах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Первоначально планировалось, что у строительных организаций будет время до конца 2028 года, чтобы приспособиться к строгим правилам, касающимся обеспечения жилых комплексов парковочными местами. Однако с появлением нового документа этот период был сокращён до двух лет, что сделало новые требования практически обязательными для немедленного выполнения.

Парковки должны быть расположены не дальше 150 метров от входов в многоквартирные дома.

Муниципалитетам городов и районов области отвели три месяца для того, чтобы полностью привести свои правила землепользования в соответствие с новым областным регламентом.

Наталья Белоштейн