Донской Минтранс заключил с «Т-Транс» контракты на 3,2 млрд рублей

Министерство транспорта Ростовской области опубликовало на портале госзакупок информацию о трех контрактах с компанией «Т-Транс» на общую сумму 3,2 миллиарда рублей. Срок действия соглашений — от 1 июля 2026 года до 30 июня 2027 года. Подрядчик обязуется обслуживать 5,2 млн километров региональных дорог, включая ремонт полотна, очистку от снега и мусора, озеленение и выполнение иных работ по содержанию транспортной сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Компания «Т-Транс» зарегистрирована в 2020 году. Согласно данным «Контур.Фокуса», директором фирмы выступает Николай Селезнев, учредителем — Павел Рогачкин. Ранее в качестве учредителя фигурировала Лариса Куц, теща Рогачкина, пенсионерка из Ростова, которая владеет и рядом других компаний. Лариса Куц возглавила фирму при регистрации.

Финансовые показатели «Т-Транс» демонстрируют значительную вариативность. В 2024 году компания заработала 1,2 млрд руб. прибыли при выручке 10,1 млрд руб. По данным за 2025 год, прибыль снизилась до 41,6 млн руб. В 2021 году «Т-Транс» получил от донского Минтранса 9,6 млрд руб. на строительство дорог и с тех пор сохраняет статус одного из крупнейших подрядчиков ведомства.

В 2021 и 2022 годах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозревала «Т-Транс» и несколько других дорожных компаний в картельном сговоре ради получения госконтрактов. В сентябре 2022 года ФАС раскрыла картель, в котором действовали шесть фирм: «Т-Транс», «Ростовское ДСУ», «РостовАвтоДорСтрой», «Таганрогское ДСУ», «ВолгоградАвтоДорСтрой» и «Тацинское ДСУ». Компании договаривались не снижать цены на торгах. В 2023 году ФАС официально признала их участниками картеля. Сговор ограничил конкуренцию в 121 торге и позволил фирмам получить контракты на 24,1 млрд руб. В начале 2025 года участники «дорожного картеля» заплатили штраф в размере 263,7 млрд руб. «Т-Транс» в декабре 2023 года оспаривал в суде решение ФАС о признании незаконным госконтракта на 1,7 млрд руб.

«Т-Транс» также фигурирует в деле бывшего замгубернатора Виталия Кушнарева, осужденного на 13 лет за коррупцию. Николай Селезнев и Павел Рогачкин проходили в деле как основные свидетели. Следствие установило, что Кушнарев, работая министром транспорта и замгубернатора, потребовал от Селезнева взятку в 95 млн руб. за приемку работ по госконтракту на строительство первой части Западной хорды.

Станислав Маслаков