Один человек погиб и двое пострадали при атаке БПЛА на Гуково

В Ростовской области в результате атаки беспилотников в городе Гуково один человек погиб, есть раненые. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Двух пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.

Кроме того, в результате воздушной атаки поврежден тепловоз, произошло два возгорания коммерческих объектов. Экстренные службы работают на месте происшествия, отметил губернатор.

Константин Соловьев