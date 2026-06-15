В Ярославской области объяснили причины «нефтяного дождя»

В Ярославской области «нефтяной дождь» был вызван возгоранием резервуара с топливом после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

«В Рыбинском округе развернута работа профильных ведомств в связи с осадками, содержащими остатки продуктов горения. Причина — возгорание резервуара с топливом после атаки вражеских БПЛА. По данным специалистов, эти остатки — обычная сажа, и она неопасна для растений и сельского хозяйства. На месте работают региональные министерства, Роспотребнадзор и МЧС России»,— написал Михаил Евраев.

Массовые атаки БПЛА на регион произошли 14 июня. В тот же день главы некоторых округов региона сообщили об «осадках с содержанием нефтяных компонентов». В правительстве области рассказали, что осадки были зафиксированы в Рыбинском, Некоузском, Мышкинском и Брейтовском округах. В частности, в Рыбинском округе уже проверили показатели воздуха — превышений гигиенических нормативов не выявили, а также очистили реку Волготню, впадающую в Рыбинское водохранилище.

Алла Чижова