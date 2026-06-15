«Нефтяные» дожди зафиксированы в четырех округах Ярославской области

Осадки с нефтесодержащими веществами были зафиксированы в Рыбинском, Некоузском, Мышкинском и Брейтовском округах Ярославской области. Об этом сообщили в правительстве области.

«Нефтяной» дождь вследствие возгорания резервуара с топливом прошел в регионе 14 июня. В Рыбинском округе уже приступили к ликвидации последствий: на реке Волготне, впадающей в водохранилище, выставили боновые заграждения и начали очистку акватории и пляжа. Также были взяты пробы воды. По результатам исследований проб воздуха превышений гигиенических нормативов исследуемых загрязняющих веществ не установлено.

В трех округах — Некоузском, Мышкинском и Брейтовском — собирают информацию по местам загрязнения. В результате обследования проведут заседание комиссии по ЧС для определения мер по ликвидации последствий.

«Ситуация находится под контролем. Все профильные ведомства работают на месте. Первоочередными задачами для нас являются недопущение распространения загрязнения и минимизация вреда окружающей среде»,— сообщила и. о. главы регионального министерства лесного хозяйства и природопользования Наталья Беляева.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 14 июня Ярославская область подверглась массовым атакам беспилотников. Места атак не назывались, результатом стало возгорание на промышленных объектах по хранению топлива.

Алла Чижова