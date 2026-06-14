В микрорайоне Краснодара жители ждут помощи третьи сутки после потопа

В микрорайоне 9-й километр в Краснодаре порядка 50 частных домовладений оказались затоплены в результате обильных ливней. Как сообщил корреспондент «Ъ-Кубань», побывавший на месте подтоплений, собственники домов ждут помощи по ликвидации последствий ЧС третьи сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Емельянов Фото: Сергей Емельянов

Затопления произошли в домах на улицах Нестерова, Ярославского и по другим адресам. Местные жители утверждают, что в некоторых домовладениях вода поднялась до уровня 30 см. По словам горожан, их заявки в ресурсоснабжающие и коммунальные службы принимаются, но откачку воды на участках не проводили.

Ранее ситуацию с затоплениями в Краснодаре прокомментировали в оперативном штабе Краснодарского края. В столице региона оказались подтоплены 89 придомовых территорий. Вода поступила в семь цокольных помещений МКД и 74 частных дома, согласно подсчетам властей.

В пресс-службе администрации Краснодара заявили, что специалисты провели откачку воды с улиц Московская и Домбайская. По данным мэрии, работы ведутся круглосуточно, к обеду 14 июня было известно об откачке 850 куб. м воды, в том числе по улице Талалихина, Нестерова, Крупской, Механической и другим адресам.

По прогнозам синоптиков, до конца суток 14 июня в Краснодаре возможны ливни с грозой, градом и ветром с порывами до 20 м/с.

В Краснодаре 12 июня выпало почти 90 мм осадков при месячной норме в 65 мм, сообщил начальник службы спасения города Андрей Рябущенко. Подтопления из-за залпового ливня были зафиксированы в нескольких микрорайонах краевой столицы.

Кристина Мельникова