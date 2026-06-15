За три дня после ливней в ЕДДС Краснодара поступило 850 заявок на откачку воды

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара за три дня получила 850 заявок на откачку воды после продолжительных залповых ливней. Только за последние сутки жители города направили 252 обращения, сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Из всех заявок 106 касались подтопления проезжей части, 53 — придомовых территорий частных домов, 23 — цокольных этажей многоквартирных домов и еще 70 — дворовых территорий МКД.

Специалисты уже выполнили откачку воды на улицах Мусоргского, Бабушкина, Мокия Гулика, Шолохова и Юннатов. Работы продолжаются на улицах Аксайской, Ярославской, Ленинградской, Волгоградской и в 3-м Пригородном проезде. Для ликвидации последствий непогоды задействованы 18 единиц техники и 16 мотопомп.

По информации администрации Краснодара, в круглосуточном режиме работают и аварийно-восстановительные бригады «Краснодар Водоканала». Ночью специалисты откачивали воду на улицах Дзержинского, Юннатов, Клинической и Садовой, а также на территории Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в микрорайоне 9-й километр из-за сильных осадков подтопило около 50 частных домовладений. Собственники домов ждали помощи по ликвидации последствий ЧС трое суток.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, всего в городе оказались подтоплены 89 придомовых территорий, семь цокольных помещений многоквартирных домов и 74 частных дома.

По информации службы спасения Краснодара, 12 июня в городе выпало почти 90 мм осадков при месячной норме в 65 мм. Подтопления были зафиксированы сразу в нескольких микрорайонах краевой столицы.

Анна Гречко