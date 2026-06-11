Регулирование до трезвости доведет

В Краснодарском крае по итогам 2025 года выдали 4,46 тыс. лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, что на 7,9% меньше показателя 2024 года. Тогда департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона оформил 4,85 тыс. разрешений на торговлю спиртными напитками, следует из ответа ведомства на запрос «Ъ-Кубань». Эксперты сходятся во мнении, что сокращение выдачи лицензий свидетельствует не об упадке деловой активности в регионе, а о системной перестройке сектора. Рынок прагматично очищается от серых и финансово неустойчивых игроков, а оставшиеся предприниматели тщательно просчитывают экономическую целесообразность каждого шага перед оформлением документов.

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На Кубани в 2025 году выдали 4,46 тыс. лицензий на розничную торговлю алкоголем, что на 7,9% меньше прошлогоднего показателя (4,85 тыс.). По данным регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, на 1 мая 2026 года в крае деятельность по розничной продаже алкоголя осуществляли 2,79 тыс. организаций. В их распоряжении находилось 3,78 тыс. действующих лицензий, включая лицензии на реализацию алкогольной продукции в заведениях общественного питания.

В ведомстве отметили, что наиболее частыми основаниями для аннулирования лицензий становятся оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без обязательной маркировки либо с поддельными марками, неустранение нарушений, повлекших приостановление действия лицензии, а также несоблюдение требований к розничной продаже алкоголя.

Страдают мелкие точки

Эксперт в области алкогольного регулирования Дмитрий Терентьев полагает, что фиксация спада выдачи профильных разрешений в Краснодарском крае не является однозначным маркером падения деловой активности на юге. По его мнению, нисходящая динамика может отражать лишь смену внутренней стратегии российских ритейлеров, которые все чаще заявляются на максимальный пятилетний срок действия документов, что временно снижает общую статистику по новым обращениям.

«Рыночное регулирование заметно ужесточилось, из-за чего сильнее всего страдают магазины и заведения общепита на первых этажах многоквартирных домов, где традиционно высока доля коммерческого сектора. Самым сложным этапом для бизнеса стал подбор легального помещения, которое должно не только привлекать трафик, но и гарантированно не попадать в запретные зоны Росреестра рядом с социальными объектами. На этом фоне в ритейле ускоряется консолидация федеральных и региональных сетей, вытесняющих единичные торговые точки, которым все сложнее выживать в одиночку»,— заявил господин Терентьев.

Эксперт также добавил, что общая структура розничного сегмента Кубани продолжит меняться в пользу франшизных моделей ресторанного бизнеса и гостиничного сектора. В среднесрочной перспективе аналитик прогнозирует дальнейшее сокращение классических лицензий для магазинов при одновременном росте разрешений для предприятий общественного питания, включая номерные фонды отелей.

Член Российской ассоциации сомелье (РАС) и Ассоциации кавистов России Григорий Шевченко подтверждает, что снижение количества выданных лицензий в крае носит системный и общероссийский характер. По его оценке, рынок покидают прежде всего небольшие рестораны, бары и розничные продавцы, которые не выдерживают растущей налоговой нагрузки, а логистические сбои и ужесточение банковского комплаенса сделали импортный алкоголь массового сегмента существенно дороже.

«Из-за сокращения числа таможенных пунктов и проблем с международными транзакциями сроки доставки вина из-за рубежа выросли с нескольких недель до месяцев, а из-за постоянных возвратов предоплат зарубежными банками на стоимость товара накладываются комиссии за повторные переводы. В результате потребитель видит на полке условное итальянское "Пино Гриджио" не за 350 руб., как в 2021 году, а за 1100 руб. к 2026 году, ошибочно списывая это на жадность бизнеса, хотя в цену заложены кратно выросшие пошлины и акцизы»,— говорит господин Шевченко.

По его словам, спасением для рынка становится наращивание присутствия российских вин, поскольку площади отечественных виноградников, по данным OIV (международное объединение виноградарей и виноделов), прирастают на 15–17% ежегодно, а внутренний акциз при определенных условиях подлежит возврату.

Губит цифра и контроль

Григорий Шевченко считает, что в ближайшие годы на алкогольном рынке как России, так и Кубани продолжится сокращение числа малых предпринимателей и локальных дистрибьюторов, не обладающих достаточным запасом прочности. Освободившиеся ниши окончательно займут крупные федеральные сети и устойчивая местная розница, способная субсидировать издержки за счет накопленных ресурсов.

«Процесс оптимизации расходов приведет к тому, что массовый несетевой ритейл продолжит добровольно отказываться от алкогольных разрешений ради снижения операционной нагрузки»,— резюмировал эксперт РАС.

Маркетолог компании «СтройБизнесКонсалт» Константин Баканов рассматривает снижение числа выданных лицензий на Кубани как естественное следствие цифровизации контроля и ужесточения надзорных требований. Он уверен, что предприниматели стали более прагматично просчитывать экономическую целесообразность оформления разрешений из-за резкого роста сопутствующих юридических и организационных издержек. Эксперт подчеркивает, что сегодня ключевым фактором для бизнеса становится не сам факт получения документа, а способность компании стабильно соответствовать жестким правилам после его выдачи.

«Наиболее затратными для розницы остаются подготовка помещений, ведение обязательного документооборота и интеграция с государственными информационными системами, что для небольших фирм оказывается крайне чувствительным. Ситуацию усугубило и прямое удорожание процедур в 2026 году: стоимость лицензии на закупку, хранение и поставки алкоголя выросла почти вдвое — с 800 тыс. до 1,5 млн руб., к тому же платным стало переоформление документов при открытии новых точек. Для части игроков это послужило триггером к заморозке инвестиционных планов и отказу от масштабирования бизнеса»,— говорит господин Баканов.

Он добавляет, что в ближайшие годы не стоит ожидать прироста числа участников алкогольного рынка ни в Краснодарском крае, ни в целом по стране. Сектор продолжит развиваться по пути укрупнения действующих игроков, поскольку крупные федеральные и региональные сети, по словам эксперта, обладают несопоставимо большими ресурсами для автоматизации процессов и содержания комплаенс-команд.

«Малый бизнес продолжит сталкиваться с растущим порогом входа и стоимости ошибок, что ускорит консолидацию рынка ритейла и общепита вокруг наиболее технологичных компаний»,— подытожил маркетолог.

Нурий Бзасежев