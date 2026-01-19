Доходы от лицензий на розничную продажу алкоголя на Кубани увеличились на 10%

Бюджет Краснодарского края получил 300 млн руб. от лицензирования розничной торговли алкоголем в 2025 году. Поступления увеличились на 10% по сравнению с 2024 годом, что составило рост на 26,3 млн руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В 2025 году власти Кубани выдали 1,5 тыс. новых лицензий на торговлю алкоголем. Администрация края переоформила более 2,9 тыс. действующих разрешений.

К 2026 году количество лицензированных объектов в регионе достигло 12,5 тыс. Из них почти 9,5 тыс. составляют магазины, около 3 тыс. — предприятия общественного питания.

Обновленный порядок уплаты госпошлины действует с 1 сентября 2025 года. Размер платежа зависит от расположения торговой точки. Организации в сельской местности платят 20 тыс. руб. за каждый год действия лицензии на один объект. Предприятия в городских населенных пунктах — 65 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что доходы бюджета Кубани от акцизов на алкоголь увеличились на 18% и достигли около 13,8 млрд руб. в 2025 году.

Никита Бесстужев