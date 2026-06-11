Главные новости за 11 июня. Кавказ

Пожар в Свято-Никольской церкви в Ессентуках полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила около 300 кв. м. К тушению привлекли 54 человека и 14 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

В Невинномысске реализуется проект по созданию крупнейшего в России фруктохранилища мощностью 30 тыс. т продукции. Объект планируют запустить к концу 2026 года, он обеспечит 600 новых рабочих мест.

В Дагестане дали официальный старт работе крупнейшей солнечной электростанции «Зодиак» мощностью 102,3 МВт в Дербенте. Объём инвестиций в проект достиг 10,9 млрд руб.

Средняя стоимость бензина в регионах СКФО за год выросла на 16% до 70,43 руб./л, а дизельного топлива — на 11% до 73,11 руб./л. А в ЮФО бензин подорожал на 15% до 70,90 руб./л, а дизтопливо — на 15% до 78,62 руб./л.

В мае 2026 года жители Ставропольского края оформили автокредиты на 2,5 млрд руб., что на 11,3% больше, чем в аналогичный период 2025 года — 2,2 млрд руб. Однако в сравнении с 2024 годом показатель сократился на 44,7% или 2 млрд руб.

В Республике Дагестан в ЕГРН внесены более 90% границ населенных пунктов. В реестре находятся сведения о границах 744 из 763 муниципальных образований (98%), более 1,4 тыс. из 1,5 тыс. населенных пунктов (92,6%), 2,5 тыс. из 2,6 тыс. территориальных зон (96%).