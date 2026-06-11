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На Ставрополье к концу 2026 года появится крупнейшее фруктохранилище России

В Ставропольском крае прошла международная выставка технологий выращивания, хранения и сбыта плодово-ягодной продукции. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин в своих соцсетях.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В регионе садоводством занимаются восемь производителей из Труновского, Минераловодского, Георгиевского, Новоалександровского, Кочубеевского округов и Невинномысска. В городе реализуется проект по созданию крупнейшего в России фруктохранилища мощностью 30 тыс. т продукции. Объект планируют запустить к концу 2026 года, он обеспечит 600 новых рабочих мест.

Выставка охватывает не только готовую продукцию, но и все комплектующие, средства защиты, технологичные решения для обработки, полива и мониторинга.

Константин Соловьев

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