В Дагестане 90% границ населенных пунктов внесены в ЕГРН

В Республике Дагестан в ЕГРН внесены более 90% границ населенных пунктов. В реестре находятся сведения о границах 744 из 763 муниципальных образований (98%), более 1,4 тыс. из 1,5 тыс. населенных пунктов (92,6%), 2,5 тыс. из 2,6 тыс. территориальных зон (96%). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным ведомства, все ключевые показатели плана-графика на 2023–2025 годы полностью достигнуты.

Отмечаются, что Дагестан выступает в качестве пилотного региона по реализации этой госпрограммы.

Наталья Белоштейн