Пожар в Свято-Никольской церкви в Ессентуках полностью ликвидирован
Пожар в Свято-Никольской церкви в Ессентуках полностью ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Фото: пресс-служба администрации Ессентуков
Площадь возгорания составила около 300 кв. м. К тушению привлекли 54 человека и 14 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что прокуратура Ставропольского края организовала проверку. Ведомство выяснит причины и обстоятельства возгорания, а также оценит соблюдение требований пожарной безопасности. Глава Ессентуков Владимир Крутников заявил о создании инициативной группы для восстановления сгоревшего Никольского храма.