Пожар в Свято-Никольской церкви в Ессентуках полностью ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ессентуков Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

Площадь возгорания составила около 300 кв. м. К тушению привлекли 54 человека и 14 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что прокуратура Ставропольского края организовала проверку. Ведомство выяснит причины и обстоятельства возгорания, а также оценит соблюдение требований пожарной безопасности. Глава Ессентуков Владимир Крутников заявил о создании инициативной группы для восстановления сгоревшего Никольского храма.

Константин Соловьев