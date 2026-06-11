Объем выдачи автокредитов на Ставрополье вырос на 11,3%

В мае 2026 года жители Ставропольского края оформили автокредиты на 2,5 млрд руб., что на 11,3% больше, чем в аналогичный период 2025 года — 2,2 млрд руб. Однако в сравнении с 2024 годом показатель сократился на 44,7% или 2 млрд руб. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При этом в регионе отмечается рост среднего срока автокредита на 23,2%. Если в мае 2025 года он составлял 64,2 месяца, то теперь он равен 79,1 месяцам.

Такая динамику аналитики НБКИ объясняют эффектом низкой базы, так как на начало 2025 года пришлось основное падение выдачи розничных кредитов, включая и потребкредиты с автокредитами. Это было обусловлено тем, что во второй половине 2024 года регулятор ужесточил денежно-кредитную политику, а также принял ряд мер по охлаждению кредитного рынка с целью снижения закредитованности граждан.

Наталья Белоштейн