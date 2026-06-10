Гроза ожидается в Сочи и Сириусе 11 июня

В Сочи и на федеральной территории Сириус 11 июня ожидается гроза. Жителей и гостей курорта предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности в связи с ухудшением погодных условий, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным метеорологов, в течение суток 11 июня местами на территории Сочи и Сириуса прогнозируются грозы. Власти рекомендуют отказаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными конструкциями и другими объектами, которые могут представлять опасность при сильном ветре и осадках.

Жителям и туристам также советуют учитывать погодную обстановку при планировании поездок и отдыха на открытом воздухе. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее синоптики сообщали, что первая половина июня на курорте пройдет без сильной жары. Как рассказал «Ъ-Сочи» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, максимальная дневная температура воздуха в ближайшие дни составит от +20 до +23 градусов.

По словам специалиста, первая половина июня в Сочи будет прохладной. Существенных осадков в этот период не прогнозировалось, однако отдельные кратковременные ухудшения погоды сохраняются.

Метеорологи рекомендуют следить за обновлением прогнозов и учитывать предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях при планировании отдыха и поездок.

Мария Удовик