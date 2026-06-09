Синоптик: в первой половине июня в Сочи температура не поднимется выше +23 °С

Первая половина июня в Сочи пройдет без сильной жары. Максимальная дневная температура воздуха на курорте в ближайшие дни составит от +20 до +23 градусов, при этом существенных осадков не ожидается, рассказал «Ъ-Сочи» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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«Первая половина июня в Сочи будет прохладной, с максимальной температурой днем всего 20–23 градуса, но без значительных дождей»,— отметил синоптик.

В то же время погодная ситуация в Краснодарском крае будет отличаться. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, 9 июня во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Наиболее заметно влияние атмосферного фронта проявится в континентальной части региона.

В Краснодаре температура воздуха днем достигнет +29 градусов. Ветер прогнозируется восточный со скоростью от 2 до 7 м/с, при грозах возможны порывы. Атмосферное давление существенно не изменится и составит около 758 миллиметров ртутного столба.

Согласно прогнозу, неустойчивый характер погоды сохранится и 10 июня. В среду в отдельных районах Краснодарского края вновь ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночная температура составит от +14 до +16 градусов, днем воздух прогреется до +27…+29 градусов.

Мария Удовик