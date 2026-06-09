Президент РФ назначил председателя Верховного суда Адыгеи на шесть лет

Президент России произвел кадровые назначения в судебной системе Республики Адыгея. Соответствующий указ от 9 июня 2026 года №405 касается назначения судей федеральных судов и представителей президента в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ.

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Председателем Верховного суда Республики Адыгея на шестилетний срок полномочий назначен Денис Сергеевич Катанандов. Председателем Тахтамукайского районного суда стала Мария Сергеевна Горюнова.

Судьей Майкопского городского суда назначена Ирина Рамазановна Чуц, судьей Майкопского районного суда — Екатерина Васильевна Балакарева.

Кадровые решения оформлены в рамках ротации федерального судейского корпуса.

Как писал «Ъ-Кубань», Четвертый кассационный суд общей юрисдикции передал материалы гражданского дела экс-председателя Прикубанского районного суда Краснодара Рустема Трахова в Волжский городской суд Волгоградской области. Уточняется, что после завершения основного производства по делу об обращении в доход государства имущества семьи бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова и его ближайшего окружения его сын Рустем Трахов, ранее возглавлявший Прикубанский районный суд Краснодара, не освободил изъятые объекты недвижимости и продолжил фактическое пользование ими. В связи с этим Росимущество предъявило иск о взыскании платы за фактическое пользование имуществом, подлежащим обращению в доход государства, и об освобождении этих объектов.

Анна Гречко