На Кубани средства защиты растений подорожали на 12% за год

В Краснодарском крае медианная цена на средства защиты растений достигла 140 руб., что на 12% выше показателя прошлого года. При этом число покупок в категории выросло на 2%, что эксперты оценивают как умеренное увеличение спроса при сохранении общего уровня потребления, говорится в исследовании «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД», подготовленном для «Ъ-Кубань»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, в регионе спрос на средства защиты растений остается стабильным: число транзакций практически не изменилось в годовом выражении. Эксперты связывают рост стоимости товара с удорожанием импортных компонентов, логистики и упаковки, а также с увеличением доли более дорогих позиций в структуре покупок.

Отдельно отмечается, что дачники и аграрии не сокращают объемы обработки, но смещаются в сторону более премиальных средств защиты. В «Платформе ОФД» фиксируют умеренно положительную динамику рынка, что объясняется ростом внимания к сохранению урожая на фоне погодных рисков.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае медианная стоимость минеральных удобрений за январь—апрель 2026 года составила 150 руб., что на 8% выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом число покупок снизилось на 2%.

Нурий Бзасежев