На Кубани минеральные удобрения за год подорожали на 8%

В Краснодарском крае медианная стоимость минеральных удобрений за январь—апрель 2026 года составила 150 руб., что на 8% выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом число покупок снизилось на 2%, следует из данных «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД», собранные для «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По оценке экспертов, спрос на минеральные удобрения в регионе остается стабильным, поскольку количество покупок практически не изменилось год к году. Дачники и владельцы приусадебных участков продолжают приобретать продукцию для обработки растений, однако все чаще выбирают более дорогие варианты.

Рост средней стоимости удобрений аналитики связывают с удорожанием импортных компонентов, логистики и упаковки, а также увеличением доли премиальной продукции в структуре спроса.

Кроме того, эксперты отмечают рост интереса к средствам защиты растений на фоне погодных рисков и стремления сохранить урожай, что свидетельствует о повышенном внимании потребителей к уходу за посадками.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае град, прошедший в середине мая, повредил порядка 2,1 тыс. га посевов озимых культур в Кавказском, Усть-Лабинском и Лабинском районах. В Новокубанском районе зафиксирована гибель озимой пшеницы на 41 га.

Нурий Бзасежев