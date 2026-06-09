В Ярославле представили председателя облсуда

В Ярославле состоялась торжественная церемония официального представления нового председателя областного суда Бориса Романова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Господин Романов был назначен на этот пост указом президента России от 12 мая.

Его представил первый заместитель председателя Верховного суда РФ Владимир Давыдов. Он отметил высокий уровень профессионализма господина Романова и выразил уверенность, что тот сможет правильно организовать работу суда, в том числе выстроив взаимодействие с органами власти, правоохранительными органами, гражданским обществом. Борис Романов назвал свое назначение большой честью и ответственностью.

«Опираясь на профессионализм и поддержку судейского корпуса области, действуя слаженно и ответственно, мы сможем выстроить работу так, чтобы она отвечала самым высоким стандартам правосудия и служила защите интересов каждого жителя общества на благо государства»,— сказал господин Романов.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что должность председателя Ярославского областного суда стала вакантной после отставки Алексея Крайнова в связи с истечением срока полномочий.

В судебной системе Борис Романов с 2005 года, работал судьей Чкаловского районного суда Екатеринбурга, судьей Свердловского областного суда, с 2022 года — заместителем председателя Свердловского областного суда, являлся председателем Совета судей Свердловской области.

Алла Чижова