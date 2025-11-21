Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Председатель Ярославского областного суда уходит в отставку

Председатель Ярославского областного суда Алексей Крайнов написал заявление об отставке в связи с истечением срока полномочий. Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.

Фото: Правительство Ярославской области

Коллегия рассмотрит заявление господина Крайнова 25 ноября. Полномочия председателя суда могут прекратиться с 16 февраля 2026 года. Также Алексей Крайнов попросил прекратить и его полномочия судьи.

На пост председателя Ярославского областного суда претендуют два кандидата. Это заместитель председателя Воронежского областного суда Евгений Кучинский и заместитель председателя Ярославского областного суда по гражданским делам Виктор Малахов. Их заявления коллегия судей рассмотрит в тот же день.

Алексей Крайнов окончил Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова, с 1990 года начал карьеру адвоката сначала в Костромской, а затем в Ярославской областной коллегии адвокатов. С 1992 года работал судьей Тутаевского городского суда Ярославской области, а с 2000 года возглавил этот суд. С 2014 года занимал должность председателя Рыбинского городского суда Ярославской области. 20 февраля 2020 года был назначен на должность председателя Ярославского областного суда на шестилетний срок полномочий.

Антон Голицын

