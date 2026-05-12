Председателем Ярославского областного суда стал екатеринбуржец
На должность председателя Ярославского областного суда назначен Борис Романов, занимавший пост заместителя председателя Свердловского областного суда. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 12 мая, сообщили в пресс-службе облсуда.
«Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2026 № 313 "О назначении судей федеральных судов…" на должность председателя Ярославского областного суда на шестилетний срок полномочий назначен Романов Борис Викторович»,— сообщили в пресс-службе.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Романов подавал заявление на должность председателя Ярославского облсуда.
Борис Романов родился 12 января 1976 года в городе Верхняя Тура Свердловской области. Окончил Уральскую государственную юридическую академию. Служил в военной прокуратуре, был судьей Чкаловского районного суда Екатеринбурга, а затем Свердловского областного суда. С 2022 года — заместитель председателя суда.
Должность председателя Ярославского областного суда стала вакантной после отставки Алексея Крайнова в связи с истечением срока полномочий.