На Кубани рекомендовали снизить ставки по земельному налогу для детских здравниц

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края рекомендовало главам муниципальных образований проработать вопрос о снижении ставки по земельному налогу для детских здравниц. Об этом на планерном совещании в Заксобрании Кубани депутатам сообщила замминистра регионального минкурортов Елена Логунова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замминистра министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Елена Логунова

Фото: пресс-служба ЗСК Замминистра министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Елена Логунова

Фото: пресс-служба ЗСК

Она также отметила, что муниципалитетам рекомендовано внести поправки в генпланы и отразить в них территории, на которых расположены детские здравницы, исключив таким образом возможность строительства там иных объектов.

По информации министерства труда и социального развития Кубани, в настоящее время детским здравницам в регионе предоставляется пониженная ставка по налогу на имущество в размере 99% и инвестиционный налоговый вычет.

Глава краевого минтруда и соцразвития Сергей Гаркуша сообщил депутатам, что летом 2026 года на Кубани будут работать 1678 детских оздоровительных организаций. Это 90 стационарных круглогодичных и сезонных лагерей и 1031 лагерь при учебных заведениях. Кроме того, будет 494 лагеря труда и отдыха и 63 палаточных детских лагеря. По словам министра, в этот сезон в регионе будут отдыхать порядка 355 тыс. детей, из которых 140 тыс. несовершеннолетних приедут из других субъектов РФ и стран мира.

«В планах оздоровить 44 тыс. мальчишек и девчонок из социально незащищенных категорий, около 8 тыс. детей участников СВО, а также более 45 тыс. ребят из многодетных семей»,— подчеркнул господин Гаркуша.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», общий бюджет детской оздоровительной кампании этого года составляет 3,5 млрд рублей, из них 2,6 млрд — из бюджета края.

Михеенко Дмитрий