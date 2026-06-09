Бюджет детской оздоровительной кампании на Кубани составляет 3,5 млрд рублей

В 2026 году бюджет детской оздоровительной кампании в Краснодарском крае составляет 3,5 млрд руб., из которых 2,6 млрд руб. — средства регионального бюджета. Такую информацию озвучил на еженедельном планерном совещании в Законодательном собрании Кубани министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

По его словам, в летний период этого года в крае будут работать 90 стационарных круглогодичных и сезонных детских лагерей, 1031 пришкольный лагерь, 494 лагеря труда и отдыха, а также 63 палаточных лагеря. Планируется, что летом на Кубани отдохнут и оздоровятся порядка 355 тыс. детей, в том числе 140 тыс. — из других регионов и стран. В планах оздоровить 44 тыс. детей из социально незащищенных категорий, около 8 тыс. детей участников СВО и более 45 тыс. ребят из многодетных семей.

Министр образования, науки и молодежной политики Кубани Сергей Пронько рассказал депутатам ЗСК, что различными формами досуга и отдыха этим летом будут охвачены порядка 115 тыс. школьников. Председатель профильного комитета краевого парламента Александр Джеус отметил, что вопрос детского отдыха находится на особом контроле депутатов.

Как сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко, события последних лет привели к сокращению численности детских лагерей. «Недавняя ЧС в Анапе и Туапсе также повлияла на отрасль. Тем не менее на сегодняшний день мы видим, что ситуация, несмотря на сложности, разрешается. Появляются новые здравницы. Активно в этой сфере работает и частный бизнес»,— сказал председатель краевого парламента.

По его словам, задача всех ветвей краевой власти — сделать детский отдых безопасным на всех этапах и во всех учреждениях. «Учитывая сложившуюся ситуацию, детские здравницы нуждаются в поддержке со стороны государства. Поэтому необходимо совместно с профильными министерствами продолжать поиск дополнительных мер их поддержки как на региональном, так и на федеральном уровне»,— заключил господин Бурлачко.

Сергей Гаркуша рассказал, что на Кубани предусмотрены субсидии из краевого бюджета на укрепление материально-технической базы детских здравниц, приобретение оборудования, обеспечение отдыха детей-инвалидов, а также предоставление пониженной ставки по налогу на имущество организаций детского отдыха в размере 99% и инвестиционного налогового вычета. Благодаря проводимой работе, по словам господина Гаркуши, за последние пять лет на территории края открылось шесть новых детских лагерей.

Юрий Бурлачко поинтересовался у него об эффективности строительства быстровозводимых корпусов. Сергей Гаркуша отметил, что эта практика — единственный выход для сохранения инфраструктуры организаций детского отдыха. По его словам, с 2023 года в восьми лагерях возведено 44 модуля на 8,5 тыс. мест. В этом году на эти цели заложено 137 млн руб.

Василий Хитрых