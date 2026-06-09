Юбилейный мост и Суринский путепровод перешли в региональную собственность

В Ярославле в региональную собственность из муниципальной перешли Юбилейный мост и Суринский путепровод. Постановление правительства Ярославской области опубликовано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В состав казны региона включены путепровод через железнодорожные пути в районе улицы Громова протяженностью 202 м, транспортная развязка обхода Ярославля протяженностью 1639 м, транспортная развязка с мостом через Волгу протяженностью 938 м, а также связанные с ними земельные участки. Переданные участки включены в состав объекта «Обход города Ярославля с мостом через реку Волгу». Министерство дорожного хозяйства и транспорта должно завершить работы по оформлению новых объектов региональной собственности до 22 июня 2026 года.

Из региональной собственности в муниципальную передано несколько боковых проездов к Юбилейному мосту, съездов с моста, проездов и связанные с ними земельные участки, а также улица в индустриальном парке «Новоселки».

Ранее городские власти анонсировали передачу Суринского путепровода на условиях обмена. В городском бюджете нет средств на ремонт и содержание путепровода. Согласно решению суда путепровод необходимо отремонтировать до конца 2027 года.