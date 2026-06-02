Суд обязал мэрию Ярославля отремонтировать Суринский путепровод

Дзержинский районный суд Ярославля удовлетворил иск транспортной прокуратуры и обязал мэрию до 31 декабря 2027 года провести капитальный ремонт Суринского путепровода. Опубликовано соответствующее решение суда.

Иск надзорного ведомства мотивирован результатами осмотра объекта.

«Выявлено, что на двух опорах после обследования выбит защитный слой бетона, имеется нарушение герметичности деформационных швов, пролетное строение имеет разрушение защитного слоя бетона с оголением и коррозией арматуры, подферменный блок имеет разрушения защитного слоя бетона, оголение арматуры с коррозией»,— указывается в тексте решения суда.

В октябре 2025 года надзорное ведомство вынесло представление в адрес мэрии об устранении нарушений. Однако власти пояснили, что устранение дефектов запланировано не раньше 2027 – 2028 годов.

Прокуратуру указанные сроки не устроили. В ведомстве отметили, что дефекты «создают угрозу как безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, так и угрозу безопасности дорожного движения». В своем иске надзорное ведомство просило обязать мэрию привести в порядок путепровод в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в силу. Ответчик настаивал, что «заявленного срока явно недостаточно для проведения капитального ремонта».

В итоге суд обязал мэрию отремонтировать путепровод, но срок проведения работ увеличил — до конца 2027 года.

Состояние Суринского путепровода, который фактически является частью федеральной автодороги Москва — Архангельск, давно тревожит жителей Ярославля и представителей власти. Объект нуждается в капитальном ремонте или реконструкции, на что денег в городском бюджете нет. Город несколько лет пытается отдать объект на уровень региона.

Алла Чижова