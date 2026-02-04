Суринский путепровод перейдет области на условиях обмена

Суринский путепровод перейдет в собственность Ярославской области при условии встречной передачи городу ряда дорожных участков и проездов. Об этом на заседании комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройства муниципалитета сообщил исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Олег Виноградов.

Для передачи путепровода уже проведены мероприятия по межеванию земельных участков, ремонту дорожного полотна и восстановлению инженерной инфраструктуры. Область выразила готовность принять объект, передав взамен следующие участки.

«Это автомобильные дороги, улица в производственной зоне западной части индустриального парка Новоселки Фрунзенского района, участок (прим. Юбилейного моста), дублирующий направление обхода города с мостом через реку Волгу, боковые проезды совместно с линиями наружного освещения в границах Промышленного шоссе»,— сказал господин Виноградов на заседании.

Состояние Суринского путепровода, который фактически является частью федеральной автодороги Москва — Архангельск, давно тревожит жителей Ярославля и представителей власти. Объект нуждается в капитальном ремонте или реконструкции, на что денег в городском бюджете нет. Город несколько лет пытается отдать объект на уровень региона.

Алла Чижова