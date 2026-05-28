В трех районах Кубани майский град повредил 2,1 тысяч га озимых

В Краснодарском крае град, прошедший в середине мая, повредил порядка 2,1 тыс. га посевов озимых культур в Кавказском, Усть-Лабинском и Лабинском районах. В Новокубанском районе зафиксирована гибель озимой пшеницы на 41 га, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

По данным краевого ведомства, зимовка для озимых культур прошла успешно. Состояние посевов после зимовки 2025–2026 годов аграрии оценили как хорошее и удовлетворительное на 99,9%. Гибель зафиксирована только на 0,5 тыс. га зерновых колосовых культур. Весенние заморозки, по данным ведомства, вреда и гибели посевам озимых не принесли.

Своевременное внесение азотных удобрений, защита от сорняков и болезней, а также достаточные запасы влаги способствуют тому, что развитие озимых культур в регионе сейчас значительно лучше, чем в 2025 году.

Сев большинства яровых культур практически завершен. Осталось досеять теплолюбивые культуры — сою и рис. Темпы их сева пока уступают прошлому году из-за прошедших осадков. Однако материальные средства у хозяйств имеются, поэтому яровой сев планируют завершить в максимально короткие сроки.

По ожиданиям министерства, объем урожая зерновых и зернобобовых культур в 2026 году будет не ниже уровня прошлого года. Более точные прогнозы можно будет сделать после окончания посевной кампании и исключения других негативных явлений, таких как град и суховеи в июне.

При этом обилие осадков, которое обычно считается признаком богатого урожая озимых, преподнесло неприятные последствия. В середине мая град повредил порядка 2,1 тыс. га посевов озимых культур в Кавказском, Усть-Лабинском и Лабинском районах. В Новокубанском районе отмечена гибель озимой пшеницы на 41 га. Кроме того, ливневые осадки привели к переувлажнению посевов и полеганию озимых растений в некоторых муниципальных образованиях края. Это создаст трудности при уборке.

Для снижения природно-климатических рисков в министерстве рекомендуют страхование урожая. Ведомство ежегодно предоставляет субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам в области растениеводства. На текущую дату аграриям перечислили 410,78 млн руб. субсидий. За счет этих средств застраховано более 528 тыс. га сельхозугодий.

Мария Удовик