В центре Краснодара ограничили движение транспорта из-за ремонта трубопровода

Из-за ремонта трубопровода в центре Краснодара ограничили движение транспорта до 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На улице Пашковской специалисты «Краснодар Водоканал» начали точечный ремонт сети водоотведения диаметром 200 мм. Планируется промывка трубопровода и замена участка трубы длиной 10 м. Отмечается, что ремонт проведут без остановки сети водоотведения.

По словам директора по производству «Краснодар Водоканал» Станислава Гераськова, старые керамические трубы, построенные в 1960-х годах, будут заменены на новые пластиковые, срок эксплуатации которых более 50 лет. Специалист отметил, что это обеспечит надежные услуги водоотведения жителям Центрального округа Краснодара.

Для проведения работ на участке улицы Пашковской от Коммунаров до Красноармейской ввели временное ограничение движения. До 11 июня жители и гости краевого центра не смогут проехать в сторону улицы Красноармейской.

Администрация Краснодара отмечает, что ремонт потребовался в связи с проседанием грунта. На месте работают пять единиц техники и десять специалистов компании.

Алина Зорина