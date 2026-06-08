В Росавиации предупредили о корректировках расписания в аэропортах Кубани
В аэропортах Краснодара и Геленджика возможны корректировки в расписании. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара»,— говорится в сообщении.
Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Геленджика и Краснодара.
По данным Минобороны РФ, в период с 08:00 до 14:00 мск над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов сбили 124 беспилотника.