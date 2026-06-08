Бизнес-завтрак КубА Клуба и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье»

Спикер встречи Андрей Шиневский

Фото: Михаил Брайко

КубА Клуб совместно с «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 4 июня провели первый летний бизнес-завтрак сезона. Гостем встречи стал основатель краснодарской ИT-компании «Виртуальный офис» Андрей Шиневский. Разговор вышел далеко за рамки технологий: участники обсудили силу воли, предпринимательство, управление командами и то, почему малому бизнесу сегодня важнее менять мышление, чем внедрять очередной «модный инструмент».

Характер будущего предпринимателя закалялся в экстремальных условиях: его детство прошло на Чукотке, где до школы приходилось ежедневно преодолевать по три километра сквозь суровые северные метели. После возвращения семьи в родной Приморско-Ахтарск начался сложный подростковый период — раннее знакомство с алкоголем, азартными играми и запрещенными веществами едва не пустило жизнь под откос. Переломным моментом стало осознание, что двигаться дальше по этому сценарию нельзя.

В зале собралось множество представителей разных профессий — свободных мест почти не осталось

Фото: Михаил Брайко

«Я просто решил жить по-другому, дело в силе воли. Но даже спустя столько лет я до сих пор учусь управлять собой, быть в контакте со своим телом»,— ответил Андрей Шиневский на вопрос модератора встречи Алексея Пшеничного о том, как удалось победить разрушительные привычки.

Новым этапом стал переезд в Краснодар и учеба на математическом факультете КубГУ. Студентом Андрей Шиневский искал любые заработки: от торговли фотокарточками до охраны компьютерного класса, где он проявил первую бизнес-жилку — сдавал технику по ночам местным геймерам.

Андрей Шиневский: «Нужно менять мозги, а не думать, как догнать изменения»

Фото: Михаил Брайко

«Начал работать я еще в университете. На первом-втором курсе охранял компьютерный класс, даже запись в трудовой книжке осталась»,— вспоминает гость с улыбкой.

Затем последовали годы работы программистом в банках и на руководящих должностях в энергетике, а в начале 2000-х Андрей Шиневский открыл свое дело в сфере ИТ-аутсорсинга. В середине нулевых предпринимателю пришлось пережить еще одно испытание — тяжелую болезнь, победить которую удалось лишь после полного пересмотра образа жизни и отношения к здоровью.

Этот личный опыт глубокого анализа лег в основу философии его нынешней компании «Виртуальный офис», которая сегодня обеспечивает долгосрочное IT-сопровождение десяткам предприятий региона.

«Многие аутсорсеры могут прийти и починить, но не предложить стратегическое решение — они не думают о будущем компании клиента. Мы же берем на себя и функцию IT-директора: планируем, помогаем бизнесу видеть перспективы, подбираем решения под задачи бизнеса»,— пояснил спикер.

Среди гостей также был генеральный директор ООО «ЮМБ» Александр Вашина

Фото: Михаил Брайко

Внутри самого бизнеса, где сейчас трудятся 11 сотрудников, Андрей Шиневский полностью отказался от громоздкой многоуровневой иерархии. Компанию разбили на небольшие «автономные команды», которые напрямую работают с клиентами и сами принимают ключевые решения.

«Я понял, что в малом бизнесе редко встречаются задачи, требующие узкой глубокой квалификации. Поэтому строгое деление на отделы там избыточно. Достаточно небольшой команды, в которой собраны все нужные компетенции, а редкого специалиста можно пригласить точечно под конкретную задачу»,— поделился опытом основатель «Виртуального офиса».

Он также добавил, что отечественный рынок ИТ-аутсорсинга до сих пор сильно фрагментирован, а попытки построить крупные федеральные сети обычно рушатся из-за управленческой сложности.

Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Андрей Шиневский — основатель краснодарской ИT-компании «Виртуальный офис»; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

В финале встречи резиденты клуба затронули тему экспансии искусственного интеллекта, однако главный совет эксперта лежал вне плоскости софта. По мнению Андрея Шиневского, основным конкурентным преимуществом бизнеса в ближайшие годы станет не скорость внедрения сервисов, а гибкость человеческого разума и способность быстро адаптироваться.

«Нужно менять мозги, а не думать о том, как догнать изменения с помощью одного инструмента. Важно научиться видеть возможности и правильно работать с новыми технологиями»,— подытожил гость бизнес-завтрака.

ИП Пшеничный Алексей Александрович