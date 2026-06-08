Андрей Шиневский: «Нужно менять мозги, а не думать, как догнать изменения»
Бизнес-завтрак КубА Клуба и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье»
КубА Клуб совместно с «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 4 июня провели первый летний бизнес-завтрак сезона. Гостем встречи стал основатель краснодарской ИT-компании «Виртуальный офис» Андрей Шиневский. Разговор вышел далеко за рамки технологий: участники обсудили силу воли, предпринимательство, управление командами и то, почему малому бизнесу сегодня важнее менять мышление, чем внедрять очередной «модный инструмент».
Характер будущего предпринимателя закалялся в экстремальных условиях: его детство прошло на Чукотке, где до школы приходилось ежедневно преодолевать по три километра сквозь суровые северные метели. После возвращения семьи в родной Приморско-Ахтарск начался сложный подростковый период — раннее знакомство с алкоголем, азартными играми и запрещенными веществами едва не пустило жизнь под откос. Переломным моментом стало осознание, что двигаться дальше по этому сценарию нельзя.
«Я просто решил жить по-другому, дело в силе воли. Но даже спустя столько лет я до сих пор учусь управлять собой, быть в контакте со своим телом»,— ответил Андрей Шиневский на вопрос модератора встречи Алексея Пшеничного о том, как удалось победить разрушительные привычки.
Новым этапом стал переезд в Краснодар и учеба на математическом факультете КубГУ. Студентом Андрей Шиневский искал любые заработки: от торговли фотокарточками до охраны компьютерного класса, где он проявил первую бизнес-жилку — сдавал технику по ночам местным геймерам.
«Начал работать я еще в университете. На первом-втором курсе охранял компьютерный класс, даже запись в трудовой книжке осталась»,— вспоминает гость с улыбкой.
Затем последовали годы работы программистом в банках и на руководящих должностях в энергетике, а в начале 2000-х Андрей Шиневский открыл свое дело в сфере ИТ-аутсорсинга. В середине нулевых предпринимателю пришлось пережить еще одно испытание — тяжелую болезнь, победить которую удалось лишь после полного пересмотра образа жизни и отношения к здоровью.
Этот личный опыт глубокого анализа лег в основу философии его нынешней компании «Виртуальный офис», которая сегодня обеспечивает долгосрочное IT-сопровождение десяткам предприятий региона.
«Многие аутсорсеры могут прийти и починить, но не предложить стратегическое решение — они не думают о будущем компании клиента. Мы же берем на себя и функцию IT-директора: планируем, помогаем бизнесу видеть перспективы, подбираем решения под задачи бизнеса»,— пояснил спикер.
Внутри самого бизнеса, где сейчас трудятся 11 сотрудников, Андрей Шиневский полностью отказался от громоздкой многоуровневой иерархии. Компанию разбили на небольшие «автономные команды», которые напрямую работают с клиентами и сами принимают ключевые решения.
«Я понял, что в малом бизнесе редко встречаются задачи, требующие узкой глубокой квалификации. Поэтому строгое деление на отделы там избыточно. Достаточно небольшой команды, в которой собраны все нужные компетенции, а редкого специалиста можно пригласить точечно под конкретную задачу»,— поделился опытом основатель «Виртуального офиса».
Он также добавил, что отечественный рынок ИТ-аутсорсинга до сих пор сильно фрагментирован, а попытки построить крупные федеральные сети обычно рушатся из-за управленческой сложности.
В финале встречи резиденты клуба затронули тему экспансии искусственного интеллекта, однако главный совет эксперта лежал вне плоскости софта. По мнению Андрея Шиневского, основным конкурентным преимуществом бизнеса в ближайшие годы станет не скорость внедрения сервисов, а гибкость человеческого разума и способность быстро адаптироваться.
«Нужно менять мозги, а не думать о том, как догнать изменения с помощью одного инструмента. Важно научиться видеть возможности и правильно работать с новыми технологиями»,— подытожил гость бизнес-завтрака.
ИП Пшеничный Алексей Александрович
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