На Кубани задержали петербуржца с 6 кг наркотиков

В Динском районе Краснодарского края сотрудники полиции задержали жителя Санкт-Петербурга с 6 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Петербуржца остановили на улице Красной в станице Пластуновской Динского района. Оперуполномоченные УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками ДПС остановили автомобиль Kia, за рулем которого находился 39-летний приезжий. В результате досмотра в машине под пластиковой защитой днища нашли 25 пакетов мефедрона общей массой 6 кг, два телефона и флешку.

Установлено, что житель Санкт-Петербурга общался в одном из мессенджеров с владельцами запрещенного интернет-магазина. Оптовую партию наркотиков он забрал из тайника на территории Ленинградской области, чтобы потом сбыть ее в Краснодарском крае.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Мужчина заключен под стражу, ему грозит до пожизненного лишения свободы.

Алина Зорина