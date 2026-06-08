Председатель СКР запросил доклад о травмировании двухлетнего ребенка в Геленджике

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить актуальный доклад о ходе проверки по обращению, связанному с травмированием четырехлетней девочки в Геленджике. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, инцидент произошел в августе 2025 года на территории одного из городских парков. Ребенок находился в зоне ожидания и упал со скамьи, установленной в беседке, которая, как утверждается, не была оборудована защитными элементами. В результате падения девочка ударилась головой о камень и получила травмы.

Ранее Александр Бастрыкин уже ставил ситуацию на контроль центрального аппарата Следственного комитета. В настоящее время процессуальную проверку проводит следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Глава ведомства поручил руководителю регионального управления Андрею Маслову доложить об обстоятельствах, установленных в ходе проверки с учетом доводов, изложенных в обращении заявителя, а после завершения процессуальных мероприятий — о принятых решениях. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата СК России.

Вячеслав Рыжков