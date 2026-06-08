В Сочи выставлена на продажу доля в ООО «Бар Рубин» за 203 млн рублей

В Краснодарском крае выставлена на торги доля в размере 25% уставного капитала ООО «Бар Рубин». Электронный аукцион пройдет в рамках приватизации федеральной собственности. Начальная цена лота составляет 203 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Хозяйственное общество зарегистрировано в Сочи на ул. Несебрской, дом 4. Номинальная стоимость доли, принадлежащей Российской Федерации,— 3772,05 руб. Уставный капитал ООО равен 15 090 руб. В компании числится один сотрудник. Согласно документации, основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом. Площадь земельного участка, на котором расположена недвижимость общества, составляет 0 га. ООО зарегистрировано в 1999 году. Генеральный директор предприятия — Карина Шумилина. Ей принадлежит 37,5% доли. 25% принадлежит Российской Федерации в лице Росимущества. В 2025 году чистая прибыль предприятия составила 39,5 млн руб.

Основанием для приватизации послужило решение коллегиального органа Банка, принятое на основании выписки из протокола от 4 июня 2026 года. Документ издан в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2025 года №693 «О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности». Договор купли-продажи заключается по итогам аукциона. Сведения об обременениях, а также перечень объектов недвижимости и их площадь включены в состав лота.

Елена Турбина