Движение транспорта на трассе из Новороссийска в Геленджик возобновили

В Новороссийске восстановлено движение транспорта на ранее перекрытых участках дорог в направлении Геленджика. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, проезд для автомобилей возобновлен на участках, которые ранее были временно закрыты в связи с оперативными мероприятиями. Ограничения затрагивали район пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также направление из Кабардинки в сторону Новороссийска.

Ранее около 05:00 в городе была отменена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. До этого в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории одного из перевалочных комплексов.

По данным экстренных служб, пострадавших нет. К ликвидации возгорания были привлечены 130 человек и 39 единиц техники.

Вячеслав Рыжков