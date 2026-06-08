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Движение транспорта на трассе из Новороссийска в Геленджик возобновили

В Новороссийске восстановлено движение транспорта на ранее перекрытых участках дорог в направлении Геленджика. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, проезд для автомобилей возобновлен на участках, которые ранее были временно закрыты в связи с оперативными мероприятиями. Ограничения затрагивали район пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также направление из Кабардинки в сторону Новороссийска.

Ранее около 05:00 в городе была отменена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. До этого в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории одного из перевалочных комплексов.

По данным экстренных служб, пострадавших нет. К ликвидации возгорания были привлечены 130 человек и 39 единиц техники.

Вячеслав Рыжков

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