Движение транспорта на трассе из Новороссийска в Геленджик возобновили
В Новороссийске восстановлено движение транспорта на ранее перекрытых участках дорог в направлении Геленджика. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По его словам, проезд для автомобилей возобновлен на участках, которые ранее были временно закрыты в связи с оперативными мероприятиями. Ограничения затрагивали район пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также направление из Кабардинки в сторону Новороссийска.
Ранее около 05:00 в городе была отменена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. До этого в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории одного из перевалочных комплексов.
По данным экстренных служб, пострадавших нет. К ликвидации возгорания были привлечены 130 человек и 39 единиц техники.