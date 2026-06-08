В Евпатории отложили открытие набережной «Золотые пески России»

Строительство набережной «Золотые пески России» в Евпатории планируется завершить в 2027 году. Об этом сообщили «Эксперту Юг» в министерстве строительства и архитектуры Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Изначально ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на 1 декабря 2026 года, однако сроки реализации скорректированы. Проект осуществляется в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». В ведомстве уточнили, что работы продолжаются в плановом режиме, а завершение строительства будет синхронизировано с готовностью инженерной инфраструктуры и благоустройства.

Набережная станет самой протяженной в регионе — ее длина составит около 12 км. Объект входит в состав курортного кластера, реализуемого в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

В настоящее время ведутся работы на первом участке протяженностью 2 км. По данным на апрель 2026 года, на стройплощадке выполняются устройство временных подъездных путей, возведение подпорных стен, гидроизоляционные и арматурные работы, монтаж опалубки, а также демонтаж верхнего слоя покрытия.

Вячеслав Рыжков