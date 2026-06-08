Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 310 БПЛА
В ночь на 8 июня средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 310 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным ведомства, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской и Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
На фоне атаки беспилотников в Новороссийске произошло возгорание на территории одного из перевалочных комплексов. По информации оперативных служб, пострадавших нет.
К ликвидации последствий происшествия привлечены 130 человек и 39 единиц техники, в том числе подразделения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.