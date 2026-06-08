Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 310 БПЛА

В ночь на 8 июня средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 310 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской и Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

На фоне атаки беспилотников в Новороссийске произошло возгорание на территории одного из перевалочных комплексов. По информации оперативных служб, пострадавших нет.

К ликвидации последствий происшествия привлечены 130 человек и 39 единиц техники, в том числе подразделения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Вячеслав Рыжков