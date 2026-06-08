В Крымском районе объявлена опасность атаки БПЛА, звучат сирены
Системы оповещения запущены в Крымском районе. Как сообщили в администрации муниципалитета, включение сирен означает предупреждение о появлении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над территорией района.
Фото: Администрация Крымского района
В связи с угрозой жителям и гостям района настоятельно рекомендуется неукоснительно соблюдать правила безопасности.
Если вы дома: запрещено выходить на улицу, отойдите от окон, укройтесь за второй от окон стеной. Наиболее безопасны помещения без окон с капитальными стенами: ванная, туалет, коридор, кладовая. Не пользуйтесь лифтом, держитесь подальше от дверей и оконных проемов, не задерживайтесь на лестничной клетке.
Если вы на улице: необходимо немедленно найти крепкое укрытие. Оптимальным укрытием служат здания с помещениями без окон или цокольные этажи.
Если вы в автомобиле: немедленно покиньте салон, после чего действуйте по правилам для нахождения на открытой местности — ищите укрытие или ложитесь на землю.