В Крымском районе объявлена опасность атаки БПЛА, звучат сирены

Системы оповещения запущены в Крымском районе. Как сообщили в администрации муниципалитета, включение сирен означает предупреждение о появлении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над территорией района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Крымского района Фото: Администрация Крымского района

В связи с угрозой жителям и гостям района настоятельно рекомендуется неукоснительно соблюдать правила безопасности.

Если вы дома: запрещено выходить на улицу, отойдите от окон, укройтесь за второй от окон стеной. Наиболее безопасны помещения без окон с капитальными стенами: ванная, туалет, коридор, кладовая. Не пользуйтесь лифтом, держитесь подальше от дверей и оконных проемов, не задерживайтесь на лестничной клетке.

Если вы на улице: необходимо немедленно найти крепкое укрытие. Оптимальным укрытием служат здания с помещениями без окон или цокольные этажи.

Если вы в автомобиле: немедленно покиньте салон, после чего действуйте по правилам для нахождения на открытой местности — ищите укрытие или ложитесь на землю.

Наталья Решетняк