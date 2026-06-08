Движение на трассе Новороссийск — Геленджик перекрыто из-за атаки БПЛА

Движение автотранспорта на участке федеральной трассы в сторону Геленджика перекрыто в связи с отражением атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко.

«Внимание! Движение транспорта в сторону Геленджика полностью перекрыто от пересечения улиц Судостальской и Портовой. Также ограничено движение в направлении Новороссийска из Кабардинки. В городе идет отражение атаки украинских БПЛА», — написал господин Кравченко в своем Мах-канале.

В свою очередь мэр Геленджика Алексей Богодистов объявил об угрозе атаки дронов на территории муниципалитета. Он призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие, следовать инструкциям экстренных служб и при необходимости спускаться в укрытия.

Наталья Решетняк