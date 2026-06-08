В Новороссийске отражают атаку БПЛА, в городе включены сирены

Сириены запущены в Новороссийске в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Мах-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Внимание! В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем"! Атака беспилотников», – написал он.

Андрей Кравченко призвал жителей и гостей города-героя сохранять спокойствие и внимательно следить за официальными сообщениями. Информация о развитии ситуации будет публиковаться в соцсетях мэра, на официальной странице администрации муниципалитета, а также в эфире радио «Новая Россия» на частоте 104 FM.

Мэр отдельно напомнил гражданам о действующем запрете на съемку и публикацию в интернете фото- и видеоматериалов, запечатлевших процесс отражения атаки, работу средств противовоздушной обороны, а также действия специальных и оперативных служб.

Наталья Решетняк