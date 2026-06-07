«Локомотив-Кубань» переиграл «Зенит»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в Краснодаре со счетом 85:81 одержал победу над «Зенитом» в рамках третьего матча за бронзовые медали Единой лиги ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Локомотив-Кубань» Фото: «Локомотив-Кубань»

В первых двух играх в Санкт-Петербурге подопечные Томислава Томовича проиграли. Серия длится до трех побед одной из команд. У южан уже не было права на ошибку, эта игра могла стать последней в этом сезоне.

Противостояние в исполнении соперников началось максимально результативно. Вперед выходила то одна, то другая команда. За две минуты до конца первого отрезка кубанцы вели +4 очка, но петербуржцы смогли нивелировать отставание. 24:25 — с таким счетом «Локо» уступал после дебютных 10 минут. Во второй четверти оппоненты сбавили обороты, но гости удерживали преимущество. На большой перерыв краснодарцы ушли, уступая в счете — 36:41.

А вот на третий отрезок более заряженными вышли уже хозяева. «Локомотив-Кубань» перехватил инициативу и начал постепенно отрываться в счете. Команды порадовали зрителей упорной борьбой и интригой во второй половине. «Зенит» сдержал натиск, вернулся в игру с намерением закрепить успех в серии и пытался диктовать сопернику свои условия. Перед заключительной четвертью кубанцы уступали — 55:62. Однако хозяева при поддержке болельщиков смогли изменить сценарий игры. В оставшееся время «Локомотив-Кубань» не только отыграл отставание, но и в упорной борьбе довел игру до победы со счетом 85:81.

Самым результативным игроком в составе «Локо» стал Майк Мур, который набрал 21 очко. Четвертый матч серии за бронзу пройдет в Краснодаре 9 июня.

Евгений Леонтьев