Украинские дроны могут атаковать Туапсинский район
В Туапсинском районе объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Он напоминает, что при звуке сирен важно отойти подальше от окон. Лучше всего спрятаться в ванной, коридоре, гардеробной или кладовой, то есть там, где окон нет. Особенно опасно подходить к проемам, выходящим на море.
На улице важно не оставаться на открытом пространстве, не прятаться в транспортных средствах или под стенами зданий.
«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу после того, как обстановка станет безопасной!» — говорится в сообщении.
Ранее угрозу атаки БПЛА объявили в Новороссийске. ВСУ несколько раз атаковали Севастополь.