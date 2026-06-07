Украинские дроны могут атаковать Туапсинский район

В Туапсинском районе объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Он напоминает, что при звуке сирен важно отойти подальше от окон. Лучше всего спрятаться в ванной, коридоре, гардеробной или кладовой, то есть там, где окон нет. Особенно опасно подходить к проемам, выходящим на море.

На улице важно не оставаться на открытом пространстве, не прятаться в транспортных средствах или под стенами зданий.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу после того, как обстановка станет безопасной!» — говорится в сообщении.

Ранее угрозу атаки БПЛА объявили в Новороссийске. ВСУ несколько раз атаковали Севастополь.

Маргарита Синкевич